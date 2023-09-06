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УФСБ: жителя Ростова задержали за передачу на Украину военных данных о Краснодаре

0:54
Происшествия

Жителя Ростовской области задержали гражданина России, который передавал представителю украинских формирований военные данные о стратегических объектах Краснодарского края. По сообщению УФСБ региона, это могло стать причиной трагедии.

УФСБ: жителя Ростова задержали за передачу на Украину военных данных о Краснодаре
Фото: CreativeCommons

В частности, 23-летний мужчина передавал данные о местонахождении в Краснодарском крае тех, или иных объектов, по которым позже могли ударить ВСУ. Кроме того, ростовчанин всячески выражал поддержку ВСУ.

"Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооружённых сил и техники", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

Россиянина задержали, ему грозит наказание по статье "Государственная измена".

 

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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