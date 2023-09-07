В Туве потерялась двухлетняя девочка: ушла с чабанской стоянки

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Туве ищут двухлетнюю девочку, которая в среду вечером самостоятельно ушла с чабанской стоянки и не вернулась, сообщили в МЧС республики.

Фото: Openverse

Стоянка располагалась в 30 километрах от ближайшего населённого пункта, сообщили в ведомстве.

"Из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении МЧС.

Известно, что сначала девочку искали самостоятельно родственники. Потом обратились к правоохранителям. Сейчас к операции пытаются подключить волонтёров.

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