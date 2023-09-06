Россиянку по прилёте из Турции задержали с пятью килограммами ювелирных украшений

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возвращающаяся из Турции в Россию отечественная туристка оказалась в центре внимания таможенников из-за пяти килограммов ювелирных изделий в её багаже. Как выяснилось, эти драгоценности не были задекларированы. Событие произошло по прибытии в аэропорт Толмачево в Новосибирске, как сообщили представители пресс-службы Сибирского таможенного управления (СТУ) во вторник прошлой недели.

Фото: openverse.org

По возвращении из Стамбула 57-летняя жительница Барнаула решила воспользоваться "зелёным коридором", предназначенным для пассажиров, не привозящих товары, требующие декларации. Однако во время обычной проверки её багажа было обнаружено 5 кг ювелирных украшений, сообщает "Турпром".

По информации ведомства, было изъято 429 единиц украшений, включая кольца, браслеты, цепи, серьги, заколки и броши из белого и жёлтого металла. Особое внимание вызвало отсутствие соответствующих документов, подтверждающих стоимость приобретённых товаров.

В ответ на обвинения туристка утверждала, что купила украшения на местном рынке в Турции с намерением подарить их своим родственникам. Таможенные служащие отправили конфискованные украшения на экспертизу для точного определения их стоимости. Параллельно было начато административное дело в отношении нарушительницы в соответствии с частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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