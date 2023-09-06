В Новгородской области проверят данные об издевательствах подростков над 11-летней девочкой

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новгородской области правоохранительные органы проверят информацию из Сети, где 12-летняя школьница насильно удерживала свою школьную знакомую и издевалась над ней.

Фото: Openverse

Согласно информации, 11-летнюю девочку избили, обрили налысо и набили ей тату.

"Насильно удерживала в жилом помещении её знакомая 2011 года рождения, которая обучается на год младше в этом же образовательном учреждении. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови", — сообщили в прокуратуре региона.

Согласно информации, ЧП произошло в квартире одной из девочек. Надзорные органы проверяют условия воспитания и проживания детей, а также социальную благополучность семей.

В чём могла быть причина жестокости, уточняют эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.