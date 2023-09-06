В Новгородской области правоохранительные органы проверят информацию из Сети, где 12-летняя школьница насильно удерживала свою школьную знакомую и издевалась над ней.
Согласно информации, 11-летнюю девочку избили, обрили налысо и набили ей тату.
"Насильно удерживала в жилом помещении её знакомая 2011 года рождения, которая обучается на год младше в этом же образовательном учреждении. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови", — сообщили в прокуратуре региона.
Согласно информации, ЧП произошло в квартире одной из девочек. Надзорные органы проверяют условия воспитания и проживания детей, а также социальную благополучность семей.
В чём могла быть причина жестокости, уточняют эксперты.
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