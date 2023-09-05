Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, утопившей свою дочь в ванее

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи в Краснодаре начали уголовное дело в связи с убийством двухлетней девочки. Подозревается в этом ее мать, которая удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в краевом Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: мвд.рф

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Установлено, что женщина с дочерью проживала в арендованной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома вдвоем. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала его там до тех пор, пока девочка не перестала проявлять признаки жизни.

Женщина самостоятельно обратилась в экстренную службу и сообщила о произошедшем. В настоящее время подозреваемая доставлена к следователю, сообщает РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.