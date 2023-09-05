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Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, утопившей свою дочь в ванее

1:09
Происшествия

Следователи в Краснодаре начали уголовное дело в связи с убийством двухлетней девочки. Подозревается в этом ее мать, которая удерживала ребенка в ванне с водой, сообщили в краевом Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, утопившей свою дочь в ванее
Фото: мвд.рф

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Установлено, что женщина с дочерью проживала в арендованной квартире на улице Тепличной в Краснодаре. По данным следствия, во вторник днем они находились дома вдвоем. Мать поместила ребенка в ванну с водой и удерживала его там до тех пор, пока девочка не перестала проявлять признаки жизни.

Женщина самостоятельно обратилась в экстренную службу и сообщила о произошедшем. В настоящее время подозреваемая доставлена к следователю, сообщает РИА Новости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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