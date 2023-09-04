На Проспекте мира произошло ДТП с участием шести автомобилей

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ДТП произошло на Проспекте Мира, в районе дома №118. Этот участок дороги является одним из самых загруженных и важных в Московском транспортном потоке. Дорога, ведущая к центральным районам города, часто становится местом инцидентов, особенно в часы пик.

Фото: openverse.org

Согласно информации, полученной из официальных источников, в аварии участвовали шесть автомобилей. Этот серьезный инцидент вызвал нарушение движения движения и создал множество неудобств для водителей и пешеходов, оказавшихся поблизости.

На данный момент подробности происшедшего инцидента и информация о пострадавших лицах уточняются. Оперативные службы города активно работают на месте события, оказывают помощь и устраняют последствия столкновения. В результате ДТП на Проспекте Мира движение затруднено, сообщает ТАСС. Это может повлиять на городской транспортный поток и вызвать задержки для водителей, направляющихся в этом направлении. Рекомендуется воздержаться от путешествий в данном районе или искать пути объезда до устранения последствий инцидента и восстановления нормального движения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Москве крупное ДТП с участием шести автомобилей произошло на 14-м км МКАД