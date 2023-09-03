Гражданка Россия, уехавшая на роды в Аргентину с мужем, погибла там при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщают журналисты, 29-летняя жительница Уфы уехала из России вместе с мужем сначала в Грузию, потом в Турцию в сентябре 2022 года. Там женщина узнала о своей беременности, после чего пара приняла решение полететь рожать в Аргентину ради получения гражданства этой страны.
Telegram-канал пишет, что женщина после родов собиралась вернуться обратно на родину, в Россию, но этого не хотел её муж, и пара на этой почве начала часто выяснять отношения.
"После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе грудным ребенком", — сказано в посте.
Местные правоохранители не исключают, что в гибели женщины может быть виноват её супруг. Он же с такой версией не согласен, заявляя, что жена страдала послеродовой депрессией.
Родные погибшей считают, что муж говорит неправду, пытаясь выгородить себя, потому что у женщины не было мыслей и совершении суицида, и вот на супруга она часто жаловалась и не хотела продолжать с ним отношения.
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