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В Аргентине погибла россиянка, уехавшая туда на роды

1:17
Происшествия

Гражданка Россия, уехавшая на роды в Аргентину с мужем, погибла там при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Аргентине погибла россиянка, уехавшая туда на роды
Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщают журналисты, 29-летняя жительница Уфы уехала из России вместе с мужем сначала в Грузию, потом в Турцию в сентябре 2022 года. Там женщина узнала о своей беременности, после чего пара приняла решение полететь рожать в Аргентину ради получения гражданства этой страны.

Telegram-канал пишет, что женщина после родов собиралась вернуться обратно на родину, в Россию, но этого не хотел её муж, и пара на этой почве начала часто выяснять отношения.

"После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе грудным ребенком", — сказано в посте.

Местные правоохранители не исключают, что в гибели женщины может быть виноват её супруг. Он же с такой версией не согласен, заявляя, что жена страдала послеродовой депрессией.

Родные погибшей считают, что муж говорит неправду, пытаясь выгородить себя, потому что у женщины не было мыслей и совершении суицида, и вот на супруга она часто жаловалась и не хотела продолжать с ним отношения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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