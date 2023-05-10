Российские туроператоры всё чаще предлагают беременным россиянкам поездки в Чили, на что женщины охотно соглашаются, особенно после того, как власти Аргентины усилили контроль за въезжающими в страну иностранками.
По информации Telegram-канала Travel News, организацией "беременных" туров в Южную Америку занимаются большое количество туркомпаний в РФ. Их сотрудники помогают девушкам с оформлением всех необходимых бумаг, включая получение паспорта для новорожденного и всех требуемых медицинских услуг.
Стоит "беременный тур" в Чили один миллион рублей.
Данная услуга набирает популярность, так как чилийский паспорт позволяет въезжать во многие страны мира без визы. Такую привилегию могут получить и родители родившегося в Чили малыша спустя несколько лет после его появления на свет в этой стране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.