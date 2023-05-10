Туроператоры соблазняют гражданством в Чили беременных россиянок

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Российские туроператоры всё чаще предлагают беременным россиянкам поездки в Чили, на что женщины охотно соглашаются, особенно после того, как власти Аргентины усилили контроль за въезжающими в страну иностранками.

Фото: https://eimaimama.gr/

По информации Telegram-канала Travel News, организацией "беременных" туров в Южную Америку занимаются большое количество туркомпаний в РФ. Их сотрудники помогают девушкам с оформлением всех необходимых бумаг, включая получение паспорта для новорожденного и всех требуемых медицинских услуг.

Стоит "беременный тур" в Чили один миллион рублей.

Данная услуга набирает популярность, так как чилийский паспорт позволяет въезжать во многие страны мира без визы. Такую привилегию могут получить и родители родившегося в Чили малыша спустя несколько лет после его появления на свет в этой стране.

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