В Аргентину не пустили шесть беременных россиянок из-за лжи при обозначении цели визита

Шести беременным россиянкам было отказано во въезде в Аргентину из-за того, что они солгали, говоря о цели своего визита в страну.

В миграционной службе страны сразу заподозрили, что находящиеся в положении россиянки чего-то не договаривают.

"Есть порядок действий в случае, если есть подозрения о ложных туристах. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях", — сказала глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно в беседе с изданием La Nacion.

Кариньяно добавила, что, по признанию самих девушек, целью их поездки в Аргентину был вовсе не туризм. Чиновница подчеркнула, что женщинам, не имеющим южноамериканского гражданства, следовало сначала посетить консульство и объяснить, по какой причине они желают родить ребёнка именно в Аргентине.

Сейчас шестеро беременных россиянок остаются в аргентинском аэропорту, причём три девушки находятся там уже не первый день.

В миграционной службе добавили, что всего лишь на одном рейсе "Эфиопских авиалиний" в Аргентину летели 33 беременные гражданки РФ.