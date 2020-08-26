Россиянки, отдохнувшие в Крыму, массово беременеют

В этом году резко выросло количество беременных женщин, которые отдыхали на курортах Краснодарского края. Так как в связи с угрозой распространения коронавируса были введены ограничения на выезд, женщины массово едут на российские курорты, чтобы забеременеть.

50% россиянок считают, что у ребёнка, который был зачат в морском климате, будет крепкий иммунитет.

Женщин, которые зачали ребёнка в Крыму, в июле этого года стало больше на 28,5 %, чем за аналогичный период прошлого года, в Краснодарском крае — на 17,6 %, сообщает "Московский комсомолец".

Но, несмотря на это, демографического взрыва весной 2021 года не предвидится. Дело в том, что раньше летом зачатие детей проходило в Турции, а в этом году в Крыму и на Кубани.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.