"Найденными" вещами пропавшей чемпионки России Горбачёвой оказались чьи-то носки

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обнаруженные на набережной Москвы-реки вещи были чьи-то носками белого цвета.

Фото: мвд.рф

Принадлежат ли они пропавшей чемпионке России по фигурному катанию Алине Горбачёвой, пока неясно. Никаких иных вещей юниорки ещё не обнаружено.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, в 19:00, в Москве пропала чемпионка среди юниоров. Алина вышла из здания «Чкалов Арена» и направилась к парку, находящемуся по соседству. После этого спортсменку никто не видел.

Одна из версий: девушка могла утонуть. Вещи были обнаружены на Покровской набережной. Туда уже выехали сотрудники МЧС и правоохранители. Пока поиски не дали результатов.

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