Обнаруженные на набережной Москвы-реки вещи были чьи-то носками белого цвета.
Принадлежат ли они пропавшей чемпионке России по фигурному катанию Алине Горбачёвой, пока неясно. Никаких иных вещей юниорки ещё не обнаружено.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, в 19:00, в Москве пропала чемпионка среди юниоров. Алина вышла из здания «Чкалов Арена» и направилась к парку, находящемуся по соседству. После этого спортсменку никто не видел.
Одна из версий: девушка могла утонуть. Вещи были обнаружены на Покровской набережной. Туда уже выехали сотрудники МЧС и правоохранители. Пока поиски не дали результатов.
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