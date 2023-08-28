В Бердске на 33% увеличилась заболеваемость сифилисом

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За последние полгода в Бердске было выявлено 72 новых случая заболевания сифилисом, сообщает atas.info.

Фото: openverse.org

В предыдущем году прирост заболеваемости составил 33%. Этот рост заболеваемости врачи связывают с естественной цикличностью инфекции, проявляющейся примерно каждые 15-20 лет. Влияние оказали также миграция и отложенная диагностика из-за пандемии.

Сифилису подвержен каждый человек, независимо от его возраста или социального статуса. Но основной группой риска являются люди, которые не соблюдают должной осторожности в своих половых контактах.

Эффективное лечение сифилиса требует профессионального вмешательства и не допускает самолечения. Пренебрежение лечением может иметь серьезные последствия, включая бесплодие, выкидыши, импотенцию и повреждение различных органов и систем организма, включая мозг. В определенных случаях сифилис может стать даже смертельным исходом.

Инфекция сифилисом передается половым путем во время незащищенных половых контактов, включая случайные связи. Первыми признаками заболевания обычно являются язвы и увеличенные лимфоузлы в области паха. Позже появляется характерная сыпь, напоминающая аллергическую реакцию. Также возможны воспаление слизистых оболочек, конъюнктивит, ангина и даже выпадение волос. При появлении данных симптомов важно незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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