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Пьяный подросток на тракторе насмерть сбил пешехода в Свердловской области

1:55
Происшествия

В ночь с 27 августа в поселке Красногвардейский под Артемовском, в Свердловской области, произошло трагическое ДТП, когда пьяный 17-летний парень решил провести поездку на тракторе своего отца, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Согласно первичным данным, подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения (0,554 мг/л), вернулся домой около двух часов ночи после визита в ночное заведение. Не имея достаточного опыта управления транспортными средствами, он решил сесть за руль отцовского трактора. Двигаясь без включенных фар, он столкнулся с неизвестным объектом на дороге.

"Остановившись, он рассмотрел лежащего человека, и, продолжив движение на транспортном средстве, направился в ночное заведение, где сообщил стоявшим возле него людям о том, что обнаружил на проезжей части человека, после чего уехал в сторону дома, припарковал трактор у дома и пошел спать", — рассказали в ГИБДД.

Пострадавший мужчина, родившийся в 1979 году, скончался на месте до приезда медицинской помощи. Следствие выявило состояние опьянения у подростка, который не обладал правом управления транспортными средствами. Ему были составлены административные протоколы по статьям ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав) и ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП).

Отцом парня было заявлено, что он разрешал сыну управлять трактором в поле, но не на дорогах. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей отец также может быть привлечен к юридической ответственности.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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