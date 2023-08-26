Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Владивостоке ликвидирован пожар на электроподстанции
Мужчина на электросамокате в Бутово травмировал 5-летнего ребенка и скрылся
Певица Клава Кока рассказала о своем возлюбленном из шоу "Сердце Клавы"
Врачи рассказали о клетках, которые помогают справиться с пневмонией
Все президенты Украины с обретения независимости обманывали русских
После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно
Певицу Лолиту Милявскую назвали преемницей Пугачевой в России
В Финляндии осторожно отреагировали на шутки Медведева о финнах
Марго Робби похвалили, но не взяли сниматься в "Американской истории ужасов"

Под Новороссийском стаффорд уплыл от хозяина и напал на ребенка

1:00
Происшествия

Американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в Новороссийске, о чем сообщает Telegram-канал УМВД России по Краснодарскому краю.

Под Новороссийском стаффорд уплыл от хозяина и напал на ребенка
Фото: search Creative Commons

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Глебовское. Собака, принадлежавшая мужчине, который отдыхал с группой на противоположной стороне озера, подплыла к детям. На собаке не было ни намордника, ни поводка. Дети, в том числе три мальчика и девочка, начали подманивать собаку и кормить ее. Впоследствии собака приблизилась и напала на девочку, которая осталась на берегу. Троим мальчикам удалось забраться на дерево, чтобы защититься. Пострадавшая девочка была доставлена в травматологическое отделение городской поликлиники для лечения укушенных ран.

В настоящее время власти работают над установлением личности и местонахождения владельца собаки, который покинул место происшествия вместе с животным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Домашний стаффордширский терьер напал на ребёнка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
Последние материалы
На Урале мошенники обманули девочку и вынесли из дома сейф родителей
Искусственный интеллект начал поиск разумной жизни в космосе
Австрийский полковник Райснер: у Киева есть всего две недели, чтобы достичь прогресса в контрнаступлении
В Купчино пожарный отомстил отвергнувшей его девушке гранатой в подъезде
Посуточная аренда для туристов в России резко дорожает
Разрушение Киевом Крымского моста не остановит обеспечения полуострова
Телеведущая Регина Тодоренко показала развивающие игры с годовалым сыном
MedPulse: Врачи назвали топ-5 фруктов для снижения веса
Ученый из США Людмил Александров нашел связь генома и раковых мутаций
Экс-агент ЦРУ Джонсон: украинские военные скоро поднимут бунт против Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X