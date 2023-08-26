Под Новороссийском стаффорд уплыл от хозяина и напал на ребенка

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в Новороссийске, о чем сообщает Telegram-канал УМВД России по Краснодарскому краю.

Фото: search Creative Commons

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Глебовское. Собака, принадлежавшая мужчине, который отдыхал с группой на противоположной стороне озера, подплыла к детям. На собаке не было ни намордника, ни поводка. Дети, в том числе три мальчика и девочка, начали подманивать собаку и кормить ее. Впоследствии собака приблизилась и напала на девочку, которая осталась на берегу. Троим мальчикам удалось забраться на дерево, чтобы защититься. Пострадавшая девочка была доставлена в травматологическое отделение городской поликлиники для лечения укушенных ран.

В настоящее время власти работают над установлением личности и местонахождения владельца собаки, который покинул место происшествия вместе с животным.

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Домашний стаффордширский терьер напал на ребёнка