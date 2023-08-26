Акушерка из Честера Люси Летби охотилась на младенцев, чтобы привлечь внимание возлюбленного

2:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Великобритании сотруднице родильного дома Люси Летби был вынесен приговор за расправу над младенцами. Сослуживцы многократно пытались привлечь внимание администрации медицинского учреждения к загадочным смертям новорождённых, происходившим в период её дежурства. Однако действенные меры были предприняты лишь после того, как коллеги обратились в полицию, сообщает РИА Новости.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Смерти младенцев в неонатальном отделении клиники города Честер начались в июне 2015 года, когда за месяц скончалось трое новорождённых. Это было аномально высоким показателем смертности, особенно с учётом того, что за предыдущие три года в этом медицинском учреждении умерло столько же младенцев. Ещё два случая смерти пришлись на конец лета и осень того же года. Сотрудники родильного дома начали обращать внимание на эту ситуацию. Проанализировав обстоятельства смертей, они обнаружили, что все пятеро младенцев ушли из жизни во время смены Люси Летби. Несмотря на это, руководство учреждения поддерживало акушерку и оставило её работать, что привело к продолжению странных случаев смертей новорождённых.

Весной 2017 года коллеги Люси Летби непосредственно обратились в полицию. После более чем года расследования она была задержана. Расследование показало, что она умышленно вводила воздух в вены новорождённых, предоставляла им некачественное питание и применяла инсулин для отравления. Люси Летби была обвинена в совершении семи убийств и шести покушениях на убийство.

Мотивы удалось выявить благодаря дневнику Летби и переписке с женатым коллегой. Оказалось, что их отношения превратились в нечто более серьёзное, чем просто флирт. Летби специально устраивала кризисные ситуации, чтобы привлечь внимание своего возлюбленного. Ей нравилось, как он поддерживал её в такие моменты, и это доставляло ей удовольствие.

"Ей нравилось, что они вместе пытаются сохранить жизни младенцев. Когда дети умирали, доктор всячески утешал девушку, и это тоже ей было крайне приятно", — заявил прокурор Ник Джонсон.

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