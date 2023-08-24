В Великобритании активисты начали кампанию по сбору средств в поддержку медсестры, которая была осуждена на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство ещё шестерых. Информацию об этом предоставило издание Telegraph.
В понедельник состоялось вынесение приговора Люси Летби, британской медсестре, которая стала известной своим преступлениями. Ей было назначено 14 пожизненных сроков без возможности условного освобождения.
Люси Летби, работавшая с новорождёнными, признана виновной в убийстве семи младенцев. Кроме этого, суд обвинил её в покушениях на убийство ещё шестерых детей.
Активисты выразили свою поддержку Люси, создав страницу для сбора средств. Они считают, что её приговор стал результатом серьёзной ошибки британской юстиции. Их целью является оказать юридическую помощь медсестре и подать апелляцию. В то же время, юристы, представляющие Люси Летби, пока не делали заявлений о планах на апелляцию, хотя у них есть соответствующее право, несмотря на низкие шансы на успех.
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