Следственный комитет инициировал уголовное дело по поводу инцидента с отравлением свыше 30 человек в одной из точек быстрого питания на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
По информации от старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой было принято решение о возбуждении уголовного дела в рамках статьи 238 часть 2 пункт "а" Уголовного Кодекса Российской Федерации – "Неправомерное предоставление услуг, не удовлетворяющих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По информации следствия, с 20 по 24 августа 32 человека обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Расследование установило, что эти люди употребили продукцию из одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы. В настоящее время 28 человек находятся в стационаре и отказываются от медицинской помощи.
Следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Роспотребнадзора производят анализ официальных документов данного заведения. Также проводятся соответствующие экспертизы.
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