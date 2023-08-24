У мыса Тарханкут на западе Крыма уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По его словам, около четырёх утра российские силовики ликвидировали ДРГ в море. Ранее члены этой группы обстреляли кемпинг со спящими людьми в селе Оленевка.
Сообщается также, что ликвидировано всего 15-20 человек. Данные предварительные.
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