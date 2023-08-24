Shot: на западе Крыма уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У мыса Тарханкут на западе Крыма уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Фото: ВКонтакте

По его словам, около четырёх утра российские силовики ликвидировали ДРГ в море. Ранее члены этой группы обстреляли кемпинг со спящими людьми в селе Оленевка.

Сообщается также, что ликвидировано всего 15-20 человек. Данные предварительные.

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