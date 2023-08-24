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Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму

1:02
Происшествия

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ. В районе введён план "Крепость", сообщает Telegram-канал Shot в четверг утром, 24 августа.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Фото: Википедия

По данным издания, в кемпинге "Оленевка Village" в селе Оленевка услышали первые звуки стрельбы рано утром. Очевидцы рассказали, что, предположительно, стреляли из РПГ.

Проснувшиеся люди увидели на пляже недалеко от берега две резиновые лодки, в которых находилось 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу, однако попал лишь один раз. После этого группа скрылась. Пострадавших нет.

Отмечается, что от точки, где была стрельба, по воде примерно 140 километров до украинского Очакова. По одной из версий, это могла быть попытка устроить "шоу с украинским флагом в Крыму" к сегодняшнему дню независимости Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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