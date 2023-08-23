Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщает, что трагический инцидент произошел сегодня, 23 августа, в Белорецке, где отец и сын погибли из-за отравления угарным газом внутри гаража.

Фото: мвд.рф

Отец и сын вошли в гараж, расположенный на улице Тюленина, но, к сожалению, они не смогли выйти и погибли внутри. Очевидцы, находившиеся на месте происшествия, немедленно обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели были оперативно направлены на место инцидента. До их прибытия случайным прохожим удалось вытащить 65-летнего мужчину из гаража. Однако 39-летний сын остался запертым в помещении, и спасателям пришлось спасать его с помощью альпинистского снаряжения.

По прибытии сотрудников скорой помощи были предприняты попытки реанимировать пострадавших, но их усилия оказались тщетными. К сожалению, оба человека, отец и сын, скончались от последствий отравления угарным газом. Предварительные выводы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям указывают на то, что трагический исход произошел в результате воздействия угарного газа.

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