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На знаменитом курорте на туриста, находящегося на мелководье, напала акула

2:46
Происшествия

На берегах Испании вновь замечены акулы, и однажды они сделали свою "первую жертву".

На знаменитом курорте на туриста, находящегося на мелководье, напала акула
Фото: "Great White Shark in South Africa" by travelbagltd is licensed under CC BY 2.0.

На одном из местных курортов хищник напал на туриста, находившегося на мелководье прямо возле пляжа, оторвав небольшой кусок плоти.

Тем не менее, пострадавший сравнительно легко отделался — его ожидал укол от столбняка и обработка укушенной раны на ноге. Такие случаи требуют особой бдительности, и туристам стоит быть готовыми к возможным встречам с опасными хищниками.

Описание инцидента

По информации издания News Week, событие произошло на пляже Рабделлс, который расположен в Оливе, испанской провинции Валенсия. В то время как турист находился на мелководье, он заметил приближающуюся к нему тень.

"Я не успел испугаться", — вспоминает он.

Через мгновение он почувствовал удар по левой ноге, а затем "острые зубы", которые вонзились в правую ногу.

"Заметив, что у меня появилась кровь, я поспешил удалиться, чтобы не вызвать панику у окружающих", — рассказывает пострадавший.

В итоге его доставили в местный медицинский центр, где ему была сделана прививка от столбняка и рана на ноге зашита.

Безопасность на пляже

Вследствие инцидента власти реагировали быстро — несколько пляжей временно закрылись для проведения расследования и обеспечения безопасности гостей.

Подобные инциденты требуют дополнительных мер предосторожности, чтобы убедиться, что пляжи остаются безопасными для посетителей.

Синяя акула: пугающий хищник

Эксперты сообщили, что хищником, атаковавшим туриста, была синяя акула. Эти существа могут достигать длины в 4 метра и обитают у побережий всех континентов, за исключением Антарктиды.

Обычно акулы этого вида не являются агрессивными по отношению к людям, но инциденты могут случаться, особенно в летний период, когда в воде находится больше людей.

Всего было зафиксировано 13 нападений этого вида акул на людей, в четырех случаях они закончились летальным исходом. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев эти акулы не считают людей добычей.

Опыт других стран

Примером того, как другие страны реагируют на подобные инциденты, может служить Египет.

После трагического случая, когда акула атаковала российского туриста прямо на городском пляже, курортные пляжи были немедленно закрыты при появлении подозрительных хищников.

Это показывает, что безопасность посетителей стоит на первом месте, и правительства готовы принимать быстрые и эффективные меры.

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ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ КАДРЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, которого заживо съела акула!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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