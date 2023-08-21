Потоком воды несло под землёй тела утонувших в воскресенье диггеров в московском коллекторе около двух километров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что сильнейший дождь, предварительно, начался в тот момент, когда группа была в районе метро Трубная, а нашли погибших — у Зарядья.
Подземные тоннели были затоплены полностью, до самого верха, так как накануне выпало 60 процентов от августовской нормы. Внутри ещё и образовалось сильнейшее течение, за что-то удержаться было практически невозможно. И выбраться из смертельной ловушки не получилось.
Сообщается, что диггером, проводившим экскурсию, был, вероятно, 31-летний Константин Филиппов. Родные сейчас не могут с ним связаться.
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