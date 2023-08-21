Тела утонувших в московском коллекторе диггеров несло под землёй около двух километров

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Потоком воды несло под землёй тела утонувших в воскресенье диггеров в московском коллекторе около двух километров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Отмечается, что сильнейший дождь, предварительно, начался в тот момент, когда группа была в районе метро Трубная, а нашли погибших — у Зарядья.

Подземные тоннели были затоплены полностью, до самого верха, так как накануне выпало 60 процентов от августовской нормы. Внутри ещё и образовалось сильнейшее течение, за что-то удержаться было практически невозможно. И выбраться из смертельной ловушки не получилось.

Сообщается, что диггером, проводившим экскурсию, был, вероятно, 31-летний Константин Филиппов. Родные сейчас не могут с ним связаться.

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