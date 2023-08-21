Выловленные из Москвы-реки тела оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Маркушина

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Выловленные из Москвы-реки в центре столицы трупы оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Дмитрия Маркушина. Они исследовали подземные тоннели, сообщает Telegram-канал 112.

Фото: мвд.рф

Отмечается, что тело самого Маркушина пока не найдено. Также неизвестно, сколько ещё участников экскурсионной группы оказались заперты в подземельях.

Напомним, 20 августа капитан проходящего мимо теплохода заметил первый труп неподалеку от Москворецкой набережной. Спасатели выловили из воды тело неизвестного мужчины. Практически на том же месте обнаружили сегодня утром второе тело.

Выяснилось, что это тела 15-летней дочери и 17-летнего племянника Маркушина. Вместе с диггерами они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам, когда в Москве начался сильный ливень.

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