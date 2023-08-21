Второе тело за последние 24 часа было обнаружено вблизи коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий инцидент такого рода произошёл в том же месте, как сообщает информационный telegram-Shot.
"На этот раз ещё одно тело было извлечено из коллектора на Москворецкой набережной неподалеку от парка "Зарядье", — говорится в сообщении.
Тело нашли около 04:30 по местному времени. Спасатели применили специализированное оборудование для извлечения трупа. Первое тело было найдено ранее капитаном теплохода, который немедленно вызвал спасателей. Подробности личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены.
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