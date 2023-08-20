Минобороны РФ рассказало о перехвате беспилотника ВСУ под Москвой средствами РЭБ

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 20 августа киевский режим очередной раз пытался совершить террористический акт на территории Москвы и Подмосковья с помощью ударного беспилотника.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"Двадцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа", — гласит сообщение ведомства.

Там уточнили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен в Ступинском районе Московской области средствами противовоздушной обороны, после чего был подавлен комплексом радиоэлектронной борьбы (БЭБ) и разбился в безлюдной местности.

Ранее украинским СМИ удалось выяснить, почему Киев продолжает посылать ударные беспилотники для атак на "Москва-сити".

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