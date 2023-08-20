Ночью 20 августа киевский режим очередной раз пытался совершить террористический акт на территории Москвы и Подмосковья с помощью ударного беспилотника.
Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.
"Двадцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа", — гласит сообщение ведомства.
Там уточнили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен в Ступинском районе Московской области средствами противовоздушной обороны, после чего был подавлен комплексом радиоэлектронной борьбы (БЭБ) и разбился в безлюдной местности.
Ранее украинским СМИ удалось выяснить, почему Киев продолжает посылать ударные беспилотники для атак на "Москва-сити".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.