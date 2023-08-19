Украинские беспилотники бьют по московскому международному деловому центру "Москва-сити", так как именно он символизирует процветание России, которое обеспечил Владимир Путин.
Такое утверждение сделал неназванный киевский чиновник в беседе с журналистами украинского англоязычного издания.
"Есть смысл нацеливаться на Москва-Сити — символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания (России. — Прим. ред.), который был создан Путиным", — цитирует собеседника Kyiv Post.
На Украине надеются, что подобные атаки приведут к потрясениям в российской экономике и российском обществе.
Ранее военный эксперт предупредил, что массированной атаки украинских беспилотников стоит ожидать 24 августа.
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