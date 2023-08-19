Киев готовит массированную атаку беспилотниками по территории России 24 августа, нападение будет приурочено ко Дню независимости Украины.
Такое заявление сделал бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
Желание приурочить символическую победу к историческому дню, пояснил он, присуще всем офицерам, рождённым в СССР.
"Мы все люди с постсоветским менталитетом, поэтому этой болезнью страдают все. Попытки (24 августа. — Прим. ред.), конечно, будут. Есть заявка информационная. Наши спецслужбы к атакам готовятся", — добавил Пинчук в интервью URA.RU.
Именно для этого отдельные дроны ВСУ время от времени запускаются по Москве, отметил полковник, так украинская разведка пытается вскрыть нашу систему ПВО перед мощной атакой.
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