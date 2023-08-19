Экс-глава Минбезопасности ДНР Пинчук: 24 августа Киев проведёт мощную атаку БПЛА

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Киев готовит массированную атаку беспилотниками по территории России 24 августа, нападение будет приурочено ко Дню независимости Украины.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

Такое заявление сделал бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Желание приурочить символическую победу к историческому дню, пояснил он, присуще всем офицерам, рождённым в СССР.

"Мы все люди с постсоветским менталитетом, поэтому этой болезнью страдают все. Попытки (24 августа. — Прим. ред.), конечно, будут. Есть заявка информационная. Наши спецслужбы к атакам готовятся", — добавил Пинчук в интервью URA.RU.

Именно для этого отдельные дроны ВСУ время от времени запускаются по Москве, отметил полковник, так украинская разведка пытается вскрыть нашу систему ПВО перед мощной атакой.