Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Москву и Московскую область дронами

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 19 августа, Киев попытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: "Building" by Oscar W. Rasson is licensed under CC BY 2.0.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили дрон, после чего он был подавлен комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал рядом с Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Украина атаковала аэродром в Новгородской области.

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