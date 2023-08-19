Сегодня, 19 августа, Киев попытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили дрон, после чего он был подавлен комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал рядом с Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что Украина атаковала аэродром в Новгородской области.
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