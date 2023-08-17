Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Подмосковье

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пригороде Москвы в микрорайоне Котельники инструктор по боксу совершил избиение 12-летнего мальчика. Согласно свидетельствам, мужчина нанёс ребёнку 11 ударов руками и ногами в область головы и попытался задавить его своим весом.

Фото: мвд.рф

Событие произошло во дворе дома в микрорайоне Силикат. Мужчина вступил в конфликт с мальчиком, и друзья ребёнка попытались защитить его, даже использовав игрушечный пистолет для выстрелов в нападавшего, но не смогли остановить его. Тренер пошёл на таран аки Эрик Баттербин и повалил мальца на асфальт.

Один прохожий вмешался и оттолкнул напавшего мужчина. Родители потерпевшего доставили его в травмпункт, где были зафиксированы телесные повреждения, и затем обратились в полицию, чтобы подать заявление.

Напавший был вызван на допрос. Мужчина утверждает, что мальчик напал на него с ножом. Однако обстоятельства происшествия запечатлены на видеозаписи, которая позволяет более точно установить происходившее.

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