Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) обнаружен и сбит над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, попытка террористической атаки зафиксирована примерно в 09:00 по московскому времени. Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский дрон.
Как пояснили в Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры в Белгородской области.
14 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили две воздушные цели в регионе. Пострадавших удалось избежать.
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