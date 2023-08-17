МО: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) обнаружен и сбит над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

По информации ведомства, попытка террористической атаки зафиксирована примерно в 09:00 по московскому времени. Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский дрон.

Как пояснили в Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры в Белгородской области.

14 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили две воздушные цели в регионе. Пострадавших удалось избежать.