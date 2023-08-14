Губернатор Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородском районе

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Белгородского района средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, сбив две воздушные цели.

Фото: mil.ru

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, цели были поражены у населённого пункта Пушкарное. Он пояснил, что сотрудники экстренных служб проверяют, есть ли какие-либо повреждения на земле.

Жители Белгородской области не пострадали во время ЧП, уточнил губернатор. Предварительно, разрушений в регионе нет.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на Белгород пострадала 10-летняя девочка. Её доставили в областную больницу с различными ранениями. Состояние несовершеннолетней оценивается как удовлетворительное.