На территории Белгородского района средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, сбив две воздушные цели.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, цели были поражены у населённого пункта Пушкарное. Он пояснил, что сотрудники экстренных служб проверяют, есть ли какие-либо повреждения на земле.
Жители Белгородской области не пострадали во время ЧП, уточнил губернатор. Предварительно, разрушений в регионе нет.
Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на Белгород пострадала 10-летняя девочка. Её доставили в областную больницу с различными ранениями. Состояние несовершеннолетней оценивается как удовлетворительное.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.