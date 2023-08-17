В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края неизвестные украли у участника спецоперации боевые награды и миллион рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, мужчина обратился за помощью к полицейским, написав заявление об исчезновении крупной суммы, наград и документов к ним. Отмечается, что злоумышленники также похитили у участника СВО личное имущество.
Дознаватель решил не возбуждать уголовное дело, но прокурор призвал принять меры для поиска предполагаемых преступников. Оперативники провели дополнительную проверку, после чего всё-таки завели уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.
Ранее в Забайкальском крае группа мужчин напала на ветерана спецоперации. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело об избиении военнослужащего на свой контроль.
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