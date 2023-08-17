Боевые награды и миллион рублей украли у участника СВО в Хабаровском крае

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края неизвестные украли у участника спецоперации боевые награды и миллион рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: мвд.рф

По данным ведомства, мужчина обратился за помощью к полицейским, написав заявление об исчезновении крупной суммы, наград и документов к ним. Отмечается, что злоумышленники также похитили у участника СВО личное имущество.

Дознаватель решил не возбуждать уголовное дело, но прокурор призвал принять меры для поиска предполагаемых преступников. Оперативники провели дополнительную проверку, после чего всё-таки завели уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.

Ранее в Забайкальском крае группа мужчин напала на ветерана спецоперации. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело об избиении военнослужащего на свой контроль.