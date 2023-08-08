В Забайкалье власти разыскивают третьего человека, причастного к нападению на инвалида СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи задержали второго подозреваемого в связи с нападением на участника спецоперации на Украине, которое произошло в поселке Нерчинский завод, сообщает zr.media.

Фото: pixabay.com

Вскоре этому лицу будут предъявлены официальные обвинения, после чего в суд будет подано ходатайство об их аресте. Кроме того, власти установили личность еще одного лица, причастного к преступлению, которое сейчас находится в списке разыскиваемых лиц.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под непосредственный контроль дело в центральном аппарате ведомства, связанное с уголовным преступлением в отношении бывших участников СВО.

Ранее сообщалось, что группа лиц в состоянии алкогольного опьянения напала на мужчину, ветерана СВО, и причинила ущерб его транспортному средству в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья.

Сообщается, что ссора произошла в кафе, где группа лиц в нетрезвом состоянии преследовала раненого мужчину и его спутников, в результате чего ему был причинен физический вред.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.