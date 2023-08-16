В Каменске-Уральском мужчина насильно удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире. По информации из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в социальной сети "ВКонтакте", это произошло в жилом доме на улице Лермонтова.
Местные жители поделились, что мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, является соседом семьи пострадавшей девочки.
"Родители были в курсе, где дочь, но боялись обращаться в полицию, потому что состоят на учёте в ПДН. Девочку вызволили через окно, пока другие отвлекали психа — он кричал, что скоро в их дворе не останется ни одного ребёнка", — пишет telegram-канал Ural Mash.
В пресс-службе МВД Каменска-Уральского, по информации от E1.RU, сообщили, что сотрудники полиции уже находятся на месте происшествия и проводят необходимые оперативные мероприятия. Подробности и обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался изнасиловать девушку в пункте выдачи Wildberries в Москве.
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