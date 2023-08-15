Мужчина попытался изнасиловать девушку в пункте выдачи Wildberries в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушку пытались изнасиловать прямо в пункте выдачи Wildberries в Москве. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Фото: https://17globalgoals.com

На выходных в жилом комплексе "Селигер сити" на севере Москвы к девушке Анне подошёл мужчина в футболке сотрудника Wildberries и предложил ей сняться в рекламе за 3000 рублей. Он объяснил это тем, что их пункт недавно открылся, и им нужны люди, которые готовы записать положительный отзыв.

Как рассказала Анна, псевдооператор отснял рекламу на планшет и ненадолго удалился, закрыл шторки, чтобы камера ничего не фиксировала, а затем схватил Анну. Девушке в итоге удалось вырваться и убежать, но пришлось помучиться с закрытой дверью, из замка которой мужчина забыл вытащить ключ.

Анна вызвала такси и в панике поехала домой. При этом от Wildberries девушка ответа и объяснений не дождалась. Теперь пострадавшая пишет заявление в полицию.

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