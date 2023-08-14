Девушка открыла стрельбу из карабина "Вепрь" по входной двери в Санкт-Петербурге

Уроженка Читы начала стрелять по входной двери квартиры в Санкт-Петербурге из карабина "Вепрь", чтобы освободиться из "плена". Об этом сообщает Shot.

Фото: Fotodom. ru

Местные жители услышали истошные крики, после чего вышли на балкон и увидели 24-летнюю девушку в одной из квартир. Она рассказала, что она попала в плен, а сейчас хочется выбраться. Очевидные вызвали полицию, чтобы спасти пленницу. Однако после приезда наряда девушка открыла огонь по входной двери из охотничьего карабина "Вепрь-12". Сотрудникам удалось открыть дверь, и они обнаружили, что девушка находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Позже она рассказала, что приехала в Питер отдохнуть и остановилась у своего приятеля. В какой-то момент товарищ отошёл по делам и запер дверь. Уроженка Читы очнулась одна в квартире, не смогла выйти и решила взломать дверь карабином.

На данный момент девушка в спецприёмнике, на неё составили протокол за потребление наркотиков. В квартире изъяли оружие и больше 30 патронов, в том числе с дробью. "Вепрь" зарегистрирован не был.

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