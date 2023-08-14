Baza: школьница из Ижевска выпрыгнула с четвёртого этажа, пытаясь сбежать от насильника

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ижевске школьница выпрыгнула с четвёртого этажа, пытаясь сбежать от насильника. Девочка рассказала, что мужчина начал приставать, когда она зашла к нему в гости.

Фото: pixabay.com

15-летнюю школьницу нашли под окнами одного из домов в Ижевске. Девочку срочно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у неё перелом позвоночника, сообщает Baza.

По словам школьницы, она зашла в гости к 34-летнему знакомому. Однако он начал приставать к ней, в результате чего девочка прыгнула в окно квартиры. Сейчас девятиклассница восстанавливается под наблюдением врачей.

Мужчина скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция — ему может светить до 15 лет лишения свободы.

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