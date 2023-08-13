В Оренбургской области двое детей погибли из-за ДТП с участием электросамоката

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбургской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Фото: truesharing. ru/wp-content/uploads/2020/07/IMG_2493-1.jpg

Несовершеннолетний водитель электросамоката двигался по автодороге со стороны Соль-Илецка в направлении с. Трудовое. При выполнении разворота от правой полосы движения он потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем марки Lada Kalina. Автомобиль управлялся водителем 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении.

Эта авария, унесшая жизни двух несовершеннолетних, стала настоящей трагедией для семей пострадавших. Несчастный случай произошел на автодороге Соль-Илецк — Буранное. Сотрудники полиции отдела МВД России по Соль-Илецкому городскому округу сейчас активно выясняют обстоятельства этого печального инцидента.

Этот ужасный инцидент в Оренбургской области вновь подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и безопасности, особенно когда речь идет о несовершеннолетних. Правильное обучение, строгое соблюдение скоростных режимов и правил маневрирования — все это вместе способствует снижению риска ДТП и сохранению жизни на дорогах.

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