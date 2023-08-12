В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад

На Ангарской улице, 46 в городе Екатеринбурге были обнаружены тела отца и сына, скончавшихся примерно пять лет назад. Эту информацию сообщил житель данного дома в беседе с URA.RU.

Фото: ya.ru

Мужчины, по словам собеседника, страдали психическими расстройствами. Они практически не покидали свой дом и изолировались от окружающего мира.

Кроме того, житель добавил, что примерно два-три года назад дальние родственники обращались в МВД с заявлением о пропаже. Однако по каким-либо неясным причинам тела так и не были обнаружены.

"А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела", — уточнил горожанин.

Почему соседи все это время не чувствовали трупный запах, неясно. Представителю регионального управления СК направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.

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