Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Джеффри Сакс: действия Путина в Крыму оказались сюрпризом для США
Армия РФ взяла под контроль мощный укрепрайон ВСУ на Марьинском направлении
Кулеба: киевский режим будет законодательно реагировать на призывы к переговорам с Россией
Странное захоронение: тайны, которые хранит крымский "Артек"
Бойцы ВС РФ отбросили противника в ходе боёв на Артёмовском направлении
Врач-кардиолог Кореневич: рафинированные углеводы уносят годы жизни
В России стартовало производство нового поколения FPV-дрона-камикадзе "Овод"
Предсказательница из Екатеринбурга пошла в лес за грибами и сутки искала дорогу домой
Минобороны России: бойцы ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

В Екатеринбурге 55-летний водитель "Газели" умер от остановки сердца

0:56
Происшествия

На ЕКАД пожилой мужчина умер за рулём посреди проезжей части. Это произошло днём 11 августа рядом с Березовским, пишет портал e1.ru.

В Екатеринбурге 55-летний водитель "Газели" умер от остановки сердца
Фото: pixabay.com

"Я ехал по ЕКАД, он поперёк дороги встал и не едет. Я съездил на рынок, возвращаюсь — всё еще стоит. Его все объезжают. Заглянул в кабину, а он лежит там, ремень натянут, — поделился очевидец происшествия.

За рулём машины находился 55-летний водитель. Как сообщила его родственница, у мужчины остановилось сердце. Выяснилось, что он три года был болен раком поджелудочной железы, являлся инвалидом первой группы. 

Родственница предполагает, что после химиотерапии сердце мужчины не справилось. 

"Ему нельзя было за руль, но он чувствовал себя нормально, поэтому и поехал", — рассказала родственница мужчины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Дагестане эпично подрались на пустыре более 100 человек

В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек.

Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
По случаю гибели американцев в Запорожье США отреагировали в ООН
В США должны узнать, как глупо погибли американцы в запорожском отеле Reikartz
Врач назвал "не мистическую" причину ухода из жизни Васильевой, Борисовой и Володарского
Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Супруга Резника ответила Вайкуле, назвавшей поэта "подлизой"
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Последние материалы
В Екатеринбурге 55-летний водитель "Газели" умер от остановки сердца
Кулеба: киевский режим будет законодательно реагировать на призывы к переговорам с Россией
Странное захоронение: тайны, которые хранит крымский "Артек"
Бойцы ВС РФ отбросили противника в ходе боёв на Артёмовском направлении
Врач-кардиолог Кореневич: рафинированные углеводы уносят годы жизни
В России стартовало производство нового поколения FPV-дрона-камикадзе "Овод"
Предсказательница из Екатеринбурга пошла в лес за грибами и сутки искала дорогу домой
Минобороны России: бойцы ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Руководитель Минобороны РФ Шойгу проверил отдалённые арктические гарнизоны Северного флота
Обвиняемый в изнасиловании школьницы учитель из Челябинска был судим за смертельную аварию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников