В Екатеринбурге 55-летний водитель "Газели" умер от остановки сердца

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На ЕКАД пожилой мужчина умер за рулём посреди проезжей части. Это произошло днём 11 августа рядом с Березовским, пишет портал e1.ru.

Фото: pixabay.com

"Я ехал по ЕКАД, он поперёк дороги встал и не едет. Я съездил на рынок, возвращаюсь — всё еще стоит. Его все объезжают. Заглянул в кабину, а он лежит там, ремень натянут, — поделился очевидец происшествия.

За рулём машины находился 55-летний водитель. Как сообщила его родственница, у мужчины остановилось сердце. Выяснилось, что он три года был болен раком поджелудочной железы, являлся инвалидом первой группы.

Родственница предполагает, что после химиотерапии сердце мужчины не справилось.

"Ему нельзя было за руль, но он чувствовал себя нормально, поэтому и поехал", — рассказала родственница мужчины.

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