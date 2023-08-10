Спасатели успешно эвакуировали на вертолете туриста из Москвы, пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила в четверг пресс-служба регионального МЧС.

"В 07:20 МСК 10 августа поступила информация о том, что в Черекском районе на горе Архимед (высота 4000 м) за помощью обратились члены туристической группы, состоящей из двух человек. По предварительной информации, один из туристов упал со скалы, и ему потребовалась эвакуация. С помощью коммерческого вертолёта спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с горы и доставили его в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) г. Нальчика", — говорится в сообщении.