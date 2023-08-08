В Забайкалье пойман ещё один участник компании, которая жестоко избила ветерана боевых действий Михаила Таскина. Об этом проинформировали в региональном СК. В ведомстве сообщили, что разыскивается и третий подозреваемый — 43-летний местный житель.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье группа мужчин напала на ветерана боевых действий, который потерял обе ноги в ходе СВО. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что после произошедшего возбуждены уголовные дела.
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