Напавший на участника СВО Михаила Таскина в Забайкалье задержан, однако поймали не всех

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника СВО на Украине Михаила Таскина, лишившегося обеих ног. Сейчас идёт розыск подозреваемых. Задержан только один преступник, всего было не менее шести нападавших, пишет РИА Новости.

Фото: aif.ru

36-летний Таскин 4 августа отправился с приятелем в кафе, который тоже участвовал в боевых действиях на Украине. За соседним столом сидела компания. Она подошла к Таскину, назвала его убийцей, сделав попытку сорвать награды. Ветераны покинули заведение, сели в автомобили и уехали. Однако их догнали молодые люди на машинах. Они протаранили авто Таскина, вытащили его из салона и начали избивать. Он потерял сознание. Прохожие вызвали врачей и полицию. Возбуждено уголовное дело.

Первый подозреваемый задержан 6 августа. Им является 27-летний житель села Нерчинский Завод.

Между тем после публикаций в соцсетях местные жители нашли остальных участников происшествия и грозятся лично разобраться с ними. Однако сам Таскин выступает против самосуда и надеется, что обидчики понесут ответственность в соответствии с законом.

"Я не хочу, чтобы над этими людьми устроили самосуд. Есть закон, и все они понесут наказание в соответствии с ним. Тем более к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов", — сказал участник СВО.

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