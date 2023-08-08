В Магадане 27-летний мужчина проник в дом к подруге и попытался её изнасиловать

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Магадане рассмотрит дело 27-летнего мужчины, который пытался изнасиловать свою 38-летнюю подругу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: ya.ru

Фигурант дела, по данным ведомства, в марте подкараулил знакомую в подъезде дома с целью выяснить с ней отношения и заняться сексом.

Потерпевшая в квартиру ухажёра не пустила, но он вырвал у неё из рук ключи и проник внутрь. Затем россиянин затащил в жилище женщину и попытался надругаться над ней.

Однако даме удалось отбиться от нападавшего и выскочить в подъезд. Мужчина догнал её и хотел вернуть обратно, но его остановили соседи.

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