Суд в Магадане рассмотрит дело 27-летнего мужчины, который пытался изнасиловать свою 38-летнюю подругу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Фигурант дела, по данным ведомства, в марте подкараулил знакомую в подъезде дома с целью выяснить с ней отношения и заняться сексом.
Потерпевшая в квартиру ухажёра не пустила, но он вырвал у неё из рук ключи и проник внутрь. Затем россиянин затащил в жилище женщину и попытался надругаться над ней.
Однако даме удалось отбиться от нападавшего и выскочить в подъезд. Мужчина догнал её и хотел вернуть обратно, но его остановили соседи.
Ранее жительница Ногинска спугнула насильника, выдумав историю о венерической болезни.
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