Shot: жительница Ногинска спугнула насильника, придумав историю о венерической болезни

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ногинске Московской области женщине удалось отбиться от маньяка с помощью одного лайфхака. Вечером у двери её подкараулил мужчина, ворвался в квартиру и попытался изнасиловать, однако в итоге сам в страхе убежал, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: newdaynews.ru

По данным издания, в пятницу 44-летняя Наталья пришла домой и решила прибрать за котом. Но выйти на улицу ей не удалось: на пороге незнакомый мужчина схватил её за горло и затащил на кухню.

Только довести свои грязные намерения до конца извращенцу не удалось. Дама напугала его рассказом о том, что у неё имеется крайне заразное венерическое заболевание и насильник быстро ретировался.

Сейчас поисками маньяка занимается полиция. Возможно, он может предпринять попытку нападения на других женщин.

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