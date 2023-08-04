На сборах в Братске Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый ситуацией.
Отмечается, что всё произошло в санатории "Юбилейный", где проходили спортивные сборы.
По словам собеседника издания, о непристойном поведении мужчины рассказала мама девочки. Она заявила, что 64-летний тренер по лыжам раздевал её дочь и совершал действия сексуального характера.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.
Ранее стало известно, что педофил из Воронежской области проник в детский лагерь в Анапе и совершил надругательство над пятью девочками в комнате отдыха.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.