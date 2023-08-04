Тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней девочкой на спортивных сборах в Иркутской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На сборах в Братске Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый ситуацией.

Фото: proza.ru

Отмечается, что всё произошло в санатории "Юбилейный", где проходили спортивные сборы.

По словам собеседника издания, о непристойном поведении мужчины рассказала мама девочки. Она заявила, что 64-летний тренер по лыжам раздевал её дочь и совершал действия сексуального характера.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Ранее стало известно, что педофил из Воронежской области проник в детский лагерь в Анапе и совершил надругательство над пятью девочками в комнате отдыха.

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