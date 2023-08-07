На Липецком пляже двое мужчин избили подростка с лейкемией и беременную женщину

2:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция расследует случившееся на пляже Липецкой области избиение двух подростков и беременной женщины, совершенное двумя мужчинами 5 августа.

Фото: Ютуб

Инцидент вызвал бурю негодования в обществе и привлек внимание правоохранительных органов. Пресс-служба регионального УМВД России поделилась информацией о текущем состоянии расследования.

Сообщение о случившемся на пляже Липецкой области пришло от очевидицы через местный паблик "Липецкмедиа" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидица рассказала, что на пляже двое мужчин агрессивно напали на двух подростков и беременную женщину. Свидетельница утверждает, что злоумышленники не только избивали своих жертв, но и пинали их ногами, когда они уже находились на земле.

Множество свидетелей присутствовали на месте происшествия, и многие из них попытались остановить злоумышленников. Однако попытки прекратить избиение оказались тщетными. Очевидцы рассказывают, что агрессоры были настолько настроены враждебно, что не отреагировали на призывы к прекращению насилия.

Один из подростков, по словам очевидцев, страдает от лейкемии и находится в тяжелом состоянии. Другие два пострадавших подростка получили сотрясения мозга и множественные ушибы мягких тканей. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Пресс-служба регионального УМВД России подтвердила проведение проверки по факту конфликта, произошедшего 5 августа 2023 года на пляже, который прилегает к территории заповедника "Галичья Гора". В своем заявлении они подчеркнули, что после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, и на основе этой оценки будет принято процессуальное решение.

Органы внутренних дел также приняли меры по направлению всех участников конфликта на медицинскую экспертизу. Это поможет установить степень повреждений и учесть их при рассмотрении дела. Правоохранительные органы стремятся к полной объективности в расследовании и вынесении справедливого решения.

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