На Дону участковый полиции сознался в изнасиловании и убийстве двух школьниц

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Участковый полиции из Неклиновского района Ростовской области два года назад свёл счёты с жизнью. Он оставил предсмертную записку, в которой рассказал о совершённых им 30 лет назад жутких преступлениях. Текст и подлинность записки изучают сейчас следователи, сообщает издание "1РнД" со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств.

Фото: facebook.com

Сожжённые тела двух несовершеннолетних девушек были найдены в селе Покровском в 1993 году. Они были изнасилованы перед смертью. Но тогда подозреваемых нашли и даже осудили.

Источник рассказал, что участковый покончил с собой в 2021 году прямо на пороге отдела полиции. А записку, в которой, видимо, была указана последняя воля умершего, начальнику отдела принёс нотариус.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области оперативно прокомментировать информацию о записке и начатой проверке не смогли, сообщает портал 161.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.