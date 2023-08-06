Факт избиения участников спецоперации в Забайкальском крае подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Политик написал в своих соцсетях, что конфликт произошёл на почве неприязни молодых людей к СВО.
Он отметили, что к инвалиду, когда тот отдыхал с друзьями в кафе, пристали пьяные "отморозки". Когда ветераны уехали, их догнали, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды.
Сообщается, что полиция уже установила имена нападавших. Депутат пообещал также направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, которые не приняли своевременных мер и пытались замять дело.
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