Хинштейн подтвердил факт нападения на ветеранов СВО в Забайкалье

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Факт избиения участников спецоперации в Забайкальском крае подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Политик написал в своих соцсетях, что конфликт произошёл на почве неприязни молодых людей к СВО.

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Он отметили, что к инвалиду, когда тот отдыхал с друзьями в кафе, пристали пьяные "отморозки". Когда ветераны уехали, их догнали, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды.

Сообщается, что полиция уже установила имена нападавших. Депутат пообещал также направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, которые не приняли своевременных мер и пытались замять дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.