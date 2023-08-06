Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на Курскую область: повреждены три дома и школа

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинскими боевиками была обстреляна деревня Кулига в Рыльском районе Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Осколками снарядов повреждены три дома, школа, легковая машина и трактор, добавил он.

"В результате повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль", — перечислил губернатор в своём Telegram-канале.

Старовойт заверил, что региональные власти окажут помощь всем материально пострадавшим от обстрела.

Ранее представитель российского правительства сообщил, что в стране будет создана новая отрасль экономики для производства беспилотных авиационных систем.

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