Украинскими боевиками была обстреляна деревня Кулига в Рыльском районе Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт.
Осколками снарядов повреждены три дома, школа, легковая машина и трактор, добавил он.
"В результате повреждены окна, кровли и фасады в трёх домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль", — перечислил губернатор в своём Telegram-канале.
Старовойт заверил, что региональные власти окажут помощь всем материально пострадавшим от обстрела.
Ранее представитель российского правительства сообщил, что в стране будет создана новая отрасль экономики для производства беспилотных авиационных систем.
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